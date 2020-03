Il consigliere leghista Lonardi: «La gestione dei rifiuti è corretta ed adeguata al rischio?»

Il consigliere Ubaldo Lonardi torna sulla questione della raccolta differenziata dei rifiuti. Ha presentato in consiglio comunale una mozione sull'argomento, in pieno allarme Coronavirus: «In relazione alla interrogazione che ho posto al Sindaco di Padova sul problema della raccolta dei rifiuti rilevo come uno strano silenzio copra questo problema. Ci dicono che le maniglie delle porte di casa macroscopicamente pulite possono essere occasione di contagio, mentre quella dei cassonetti sotto casa no?!»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Igiene

«È chiaro che i contenitori dei rifiuti costituiscono un punto debole della catena dell'igiene per una comunità, soprattutto se urbana. Perché nessuno dice che in questo frangente forse stare a differenziare i rifiuti può essere più rischioso che raccogliere tutto insiene con un'alta frequenza e incenerire Garantendo così uno standard elevato di sicurezza microbiologica? Sono domande, nessuna certezza, urge una risposta che non sia un proclama ideologico.