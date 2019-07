Il consigliere Lonardi: «Lo stadio? E' solo un'idea, brutta. Il progetto di Bonetto? Non ci ha mai creduto nessuno»

Come spesso capita nelle conferenze stampa, le cose migliori arrivano alla fine. Sì perché il consigliere Ubaldo Lonardi sta parlando a nome dell’opposizione della questione stadio. Bocciata l’idea dell’amministrazione, innanzi tutto proprio perché è questo fino ad ora, sottolinea, poi spiega il perché questo stadio «inglese alla padovana», non piace. Tra l'elenco delle cosde bocciate, non avvicina le tribune al campo, il costo dei palazzetti dicendo che è impossibile con 11milioni far tutte le cose che sono state detto. Ha poi però detto ancche quello che probabilmente l’amministrazione non può dire, che al progetto di Roberto Bonetto non ha mai creduto nessuno, atrimenti perché parallelamente lavorare lavorare ad altro. A domanda diretta il consigliere ha infatti risposto: «Come si fa a credere a uno che ha una squadra in basso in serie B che dice che fa investire ai privati 100milioni di euro?».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Molto critico anche il consigliere Alain Luciani che rivendica invece la vecchia idea del Plebiscito come quella più giusta. Anche il per Luciani le modifiche non migliorano affatto lo stadio, «sempre se lo faranno», ha ironizzato.