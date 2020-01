Il consigliere Moneta, (Forza Italia): «La Tav, serve subito»

Con il voto di lunedì sera, il Consiglio ha impegnato l'Amministrazione a chiedere alla Regione e al Governo di fare il possibile per procedere all’opera, assicurando alla città un collegamento ferroviario ad alta velocità.

Mozione

«Ho depositato questa mozione lo scorso luglio — spiega Moneta — quando il piano industriale presentato da Ferrovie dello Stato aveva escluso investimenti per la programmazione della Tav Vicenza - Padova e Padova - Bologna, non concedendo peraltro nemmeno il raddoppio della linea per l’interporto. Come se non bastasse, nello stesso periodo, le Ferrovie hanno soppresso il Freccia Rossa diretto Padova — Roma. Uno schiaffo alle nostre infrastrutture che non possiamo permettere e che danneggia in modo grave la nostra economia. Ecco perché era particolarmente importante che il Comune di Padova si facesse sentire per evitare di venire “tagliato fuori” dal progetto del Treno ad Alta Velocità. Mi fa particolarmente piacere che questa mozione sia stata approvata da un’ampia maggioranza trasversale, circostanza che è accaduta di rado durante questa Amministrazione. Segno, certamente, della rilevanza di quanto proposto, ma anche un’occasione, colta, di chiedere un rilancio economico per tutta la nostra Provincia. Ora il Governo ci dia tempi certi»