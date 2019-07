Il consigliere Moneta: una mozione pro Tav per il Veneto

Una mozione per difendere la Tav Veneta approderà in molti comuni del Veneto, presentata dai consiglieri dei gruppi consiliari di Forza Italia, a cominciare da quello di Padova. A presentarla a palazzo Moroni, il consigliere Roberto Carlo Moneta.

Moneta

«Vogliamo sostenere – spiega Moneta – lo sblocco dei lavori per la realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio. Il Veneto è uno snodo cruciale e strategico dell’economia nazionale e ha bisogno di opere che possano valorizzare tutta l’area del Nordest, rendendola maggiormente competitiva. È impensabile che una zona in cui il turismo attira 70 milioni di turisti l’anno resti tagliata fuori dall’Europa».

Caon

“È fondamentale – aggiunge Roberto Caon, deputato di Forza Italia – che anche gli enti locali si facciano sentire sull’Alta Velocità. Difficile fidarsi di questo Governo, nonostante le aperture arrivate negli ultimi giorni. Sappiamo benissimo che, una volta mandato giù il boccone amaro (per loro) della Torino – Lione, i parlamentari del Movimento 5 Stelle faranno di tutto per boicottare il tratto Brescia – Padova pur di portare avanti la loro battaglia ideologica. Ancora una volta si rischia di perdere tempo per nulla e i Veneti, questo, non se lo possono permettere”.