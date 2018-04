Passa in consiglio la modifica sul piano spese, ma è scontro sui 5 milioni per via Anelli (Video)

In assenza del sindaco Sergio Giordani e del leader dell'opposizione, l'onorevole Massimo Bitonci, a prendersi la scena più di tutti sono Matteo Cavatton di Libero Arbitrio, per l'opposizione, l'assessore Andrea Micalizzi per la giunta e la maggioranza. Il provvedimento più importante della seduta di giovedì 26 aprile è l'approvazione del rendiconto della gestione di esercizio del 2017, ma è sulla modifica e i 5 milioni destinati a via Anelli che sale la tensione di un consiglio comunale che fino a quel punto non aveva riservato grandi impennate.

Schermaglie

Il consiglio si è comunque aperto con un rapido botta e risposta tra il consigliere di Libero Arbitrio, Matteo Cavatton e l'assessore all'ambiente Chiara Gallani. Il tutto si è concluso con un omaggio floreale del consigliere Cavatton, che evidentemente stava solo scaldando i motori. Poi piccola schermaglia su questioni legate alla sicurezza, alla fiera e il caso dello sgombero dello spazio Chinatown, tutte sollevate dall'opposizione.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La relazione

La relazione sul rendiconto 2017 la fa il presidente del collegio dei revisori dei conti, Enzo Colosso. Il rendiconto è positivo e viene poi messo ai voti e approvato dal consiglio, non senza resistenza da parte dell'opposizione. Fatto questo passaggio, tocca a Lorenzoni spiegare, tra le altre cose, come saranno impiegati i fondi. Si va dal miglioramento dei servizi all'implementazione del sistema informatico, passando per il rafforzamento del sistema di videosorveglianza dello stadio o l'aggiustamento del sistema idrico in alcune vie della zona industriale e tante altre piccole grandi opere. Ma è quando arriva il passaggio su via Anelli che l'atmosfera si scalda.

Via Anelli

E' il gruppo consiliare di Libero Arbitrio a porre le questioni più spinose e ad alzare la tensione ad una seduta del consiglio comunale altrimenti tranquilla. Sostenuto da Lega e Forza Italia. Ma prima Enrico Turrin, poi Matteo Cavatton, attaccano senza indugi. Il nodo del contendere i 5.000.000 stanziati per acquisire gli appartamenti, o ciò che ne resta, degli stabili di via Anelli, il cosiddetto "ghetto". La valutazione media, poi, sui trentacinquemila euro, è fuori mercato secondo i due consiglieri. Anche il che farne poi, è stato posto come elemento di discussione. Passerà anche questa al voto del consiglio ma si capisce che nell'agenda politica dei prossimi mesi sarà un tema caldo, quello di Via Anelli.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La lista di Borile

Da notare l'intervento del consigliere del Movimento 5 Stelle Simone Borile, che ha paventato legami tra i proprietari e "eventuali finanziatori della campagna elettorale dell'amministrazione...". Ma anche di questo si chiarirà, se sarà il caso, non nell'immediato. Restano comunque le parole di Borile che ha in ogni caso lanciato delle accuse gravi in sede consiliare.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La replica di Micalizzi

E' poi l'assessore Micalizzi, a rispondere a tutte le obiezioni, entrando nel particolare del documento votato, il rendiconto. Mostra a che voce si trova la somma e risponde un po' a tutte le osservazioni che sono state mosse, non risparmiando qualche frecciatina ai consiglieri dell'opposizione, anche perché è stato lui quello che si è esposto più di tutti sulla faccenda, presentando pubblicamente il piano dell'amministrazione per risolvere una controversia che dura da anni.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Cavatton e il danno erariale

Cavatton nonostante la modifica sia passata insiste ancora sul rischio di danno erariale battendo ancora sul tasto della valutazione degli alloggi.