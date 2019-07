Consiglio comunale: Coalizione Civica interrompe il consiglio per protestare contro i porti chiusi

Sono da poco passate le ore 18 e il consiglio comunale sta per prendere inizio, quando i componenti di Coalizione Civica hanno srotoltato dei manifesti con dei numeri impressi. Sono le cifre delle persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo.

«Oggi ci siamo permessi -spiegano i consiglieri di Coalizione Civica -come gruppo consigliare di Coalizione Civica di interrompere momentaneamene il Consiglio Comunale portando dei cartelli con scritti dei numeri: 1.300, 1:5 e 10.000. Milletrecento è il numero di morti (ma potrebbero essere molti di più) affogati nel mediterraneo dopo 12 mesi di applicazione del decreto Salvini/di Maio. Uno a 5 è il rapporto di mortalità orgogliosamente ottenutom quando grazie al prezioso contributo di vigilanza fornito dalle Ong era di uno a cinquanta. Questo grazie ai fautori del decreto "sicurezza". Diecimila è il numero approssimativo di naufraghi riconsegnati ai torturatori dei lager libici. I 150 morti dei giorni scorsi passati praticamente in silenzio stampa ci hanno imposto questa piccola protesta per ribadire il nostro impegno a non dimenticare mai».