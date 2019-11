Fratelli d'Italia presenta a sorpresa 120 emendamenti: il consiglio comunale termina in piena notte

Doveva essere una seduta come le altre. E invece si è protratta fino alle ore 3.30 di notte: consiglio comunale fiume a Palazzo Moroni lunedì 25 novembre.

120 emendamenti

L'inizio è toccante, con il minuto di silenzio per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il colpo di scena arriva però intorno alle ore 20.45: l’assessore Chiara Galliani sta parlando del regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani ma a un passo dalla votazione Matteo Cavatton, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, propone 120 emendamenti. Una mossa "ostruzionistica" studiata ad arte e che coglie di sorpresa tutti: Giovanni Tagliavini, presidente del consiglio comunale, chiede una sospensione di un quarto d’ora per vagliare ogni singolo emendamento fino all’ammissibilità in blocco e alla successiva discussione. I tempi si dilungano, e la seduta si chiude in piena notte, pochi minuti dopo le 3.30. Attendendo gli strascichi odierni...