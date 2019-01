Consiglio comunale, un minuto di silenzio per i morti in mare

Su proposta di Coalizione Civica, a seguito di un intervento del consigliere Stefano Ferro, il consiglio comunale si è fermato per un minuto di silenzio in ricordo di coloro che hanno perso la vita in mare scappando dai campi di prigionia della Libia. Molti consiglieri, come anche persone del pubblico, hanno esposto dei cartelli. Le richieste, chiare, sono quelle di non lasciare nessuno per mare e di far scendere i migranti che si trovano sulla Sea Watch. Tutti i consiglieri hanno aderito.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Asia Bibi

Di diritti umani ha parlato anche l'opposizione, con l'intervento di Ubaldo Lonardi che ancora una volta ha portato all'attenzione il caso di Asia Bibi, la giovane pakistana di fede cattolica, condannata a morte in Pakistan nel 2010 da una corte del distretto pakistano di Nankana, nella provincia centrale del Punjab, con l'accusa di aver offeso il profeta musulmano Maometto. Nel 2018 è stata assolta dalla Corte suprema. Martedì 29 dicembre la corte suprema del Pakistan, prenderà una decisione definitiva.

Fiera

Sono le 20 e 20 quando arriva il momento del voto sulla Fiera di Padova: 27 i votanti, 19 voti favorevoli, 8 voti contrari e nessun astenuto per la delibera sulla Fiera che, essendo un provvedimento urgente, è immediatamente eseguibile. In pratica si va verso una gestione pubblica sia degli immobili che degli eventi.