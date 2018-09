Consiglio comunale, passa il nuovo regolamento della polizia urbana voluto da Giordani

Nuovo regolamento della polizia urbana, è stato approvato nel consiglio comunale di lunedì 24 settembre. Sono da poco passate le 21 e 30 quando finalmente si arriva alla discussione.

Dibattito

Il dibattito è molto acceso. Opposizione e maggioranza si confrontano soprattuto sul provvedimento di daspo urbano anche se il risultato alla fine è quello che tutti si aspettano, l’approvazione. Si astiene Coalizione Civica come pure Libero Arbitrio, per il resto tutto come previsto con il resto della maggioranza che vota il testo e la minoranza che invece esprime la sua contrarietà anche nel momento della conta.

Opposizione

Numerosissimi gli interventi, sia dall’opposizione che dalla maggioranza. Qualche pausa, il tentativo di fermare o almeno ritardare il voto di qualche settimana in attesa di definitiva decisione del Governo sulla materia, da parte del consigliere Cavatton di Libero Arbitrio, che veste sempre più la parte del leader della minoranza vista la continua assenza, obbligata, di Massimo Bitonci. Assente invece Simone Borile, del Movimento 5 Stelle.

Giordani

Soddisfatto il sindaco Giordani: “La nostra coalizione è riuscita in questo avvio di mandato ad approvare sempre tutti i provvedimenti, che sono stati tanti e importanti. Questo perché uniamo sempre la concretezza con la capacità di comprendere e rispettare le legittime sensibilità e così intendo continuare per il futuro. Padova ha infatti già sperimentato le imposizioni e l’incapacità di dialogo anche tra forze di governo e non vuole tornare indietro. In questo caso si tratta di una condivisione di scelte d’aula nota e concordata che non solo non impedirà l’approvazione del provvedimento ma, a dimostrazione della forze coesione del nostro gruppo, non ci ha impedito di lavorare assieme per migliorare ulteriormente con proposte significative il testo”.