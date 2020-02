Consiglio generale Fim Cisl Padova Rovigo: «Il Primo maggio a Padova una sfida per il sindacato»

«Una bella sfida e anche una soddisfazione, che ci impegna a dare il massimo perché la manifestazione riesca nel migliore dei modi». Lo ha detto il segretario generale della Fim Cisl Padova Rovigo Nicola Panarella aprendo i lavori del Consiglio generale della federazione metalmeccanici, a proposito della decisione delle segreterie di Cgil, Cisl e Uil, annunciata ieri, di tenere a Padova la manifestazione nazionale del Primo maggio.

«Una bellissima notizia che ci rende orgogliosi – ha aggiunto il segretario generale della Cisl Padova - Rovigo, Samuel Scavazzin – Padova è stata scelta in quanto capitale europea del volontariato. Ma è anche una realtà difficile e problematica, dove ci sono lacerazioni sociali, crisi aziendali e caporalato. La manifestazione del primo maggio può essere un'occasione per fare di Padova il trampolino di lancio per una nuova politica sindacale».

Il Consiglio generale della Film Cisl Padova Rovigo, svoltosi questa mattina ad Albignasego, era dedicato ad un aggiornamento sulla legge di Bilancio e sulle novità fiscali 2020, che sono state approfondite da Graziano De Munari del Caf Cisl Nazionale e da Riccardo De Stefani, del Caf Cisl Padova Rovigo.