Associazioni sportive, dal Comune dell'Alta 30mila euro di contributi

Ammonta a ben 30mila euro complessivi il contributo erogato dalla Giunta di Carmignano di Brenta a favore di due importanti realtà sportive del territorio vocate all’attività giovanile: l’Associazione Sportiva Carmignano, che si vede assegnati 12mila euro, e l’ACD Carmenta, che godrà di un contributo di 18mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I commenti

Spiega Stefano Devisoni, consigliere delegato allo sport: «I soldi sono tutti dedicati alle attività del settore giovanile, e verranno destinati dalla Polisportiva Carmignano per le attività ordinarie e le iniziative promosse mentre l’ACD Carmenta li destinerà oltre che alla gestione ordinaria anche all’acquisto di materiale sportivo a favore dei giovani iscritti». Aggiunge Alessandro Bolis, sindaco di Carmignano di Brenta: «Sosteniamo sempre con convinzione e in modo concreto le associazioni sportive locali accogliendo le loro richieste. Questo in particolare quando le attività sono a favore dei bambini e dei ragazzi, per promuovere l’educazione e la pratica motoria. Siamo contenti di essere riusciti ad aiutare anche in questo periodo di Covid e problemi finanziari due che sono le più antiche associazioni sportive del nostro Comune, due eccellenze che dedicano la maggior parte delle loro attività ai settori giovanili, con oltre 500 bambini e ragazzi. Il contributo mira anche ad agevolare anche le famiglie dal momento che permette di mantenere basse le quote di iscrizione e frequenza».