Contributo acquisto bici elettrica: subito 85 richieste

Sono 85 i padovani che si sono presentati all’Urp per consegnare la documentazione che consente di ottenere un contributo di 250 euro per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita (600 euro nel caso di una cargo bike) a dimostrazione del grande interesse per questa iniziativa che è attiva da oggi fino al 20 dicembre. Per agevolare la consegna delle domande da domani 8 ottobre saranno attive anche tre postazioni informatiche dedicate in Sala Anziani a Palazzo Moroni. Altrettanto interesse si riscontra per l’iniziativa “Abbonato in prova” attiva anch’essa da oggi. Lo sportello di BusItalia ha emesso già oggi 30 abbonamenti agevolati (ricordiamo abbonamento trimestrale a 20 euro anzichè 124 per il servizio urbano e suburbano) e sono centinaia le richieste di informazioni arrivate agli uffici.

Giordani

«I padovani chiedono con forza l'accesso a nuovi modi di spostarsi in città - ha commentato il sindaco, Sergio Giordani - attraverso soluzioni ecologiche, economiche, sicure e comode. Inutile ridurre tutto ai soliti sterili dibattiti, qua nessuno fa la guerra alle auto, ma questa nuova consapevolezza delle persone e questa volontà di sperimentare da parte della gente c'è, esiste, ed è dovere del Comune sostenerla anche in chiave di una necessaria transizione smart ed ecologica. Continueremo a farlo anche con nuove iniziative perché pensiamo sia la strada giusta».

Richieste

La presentazione delle richieste si può effettuare fino al 20 dicembre all’ URP e in sala Anziani a Palazzo Moroni. L’entità del contributo, a copertura parziale delle spese per l'acquisto di un mezzo a pedalata assistita nuovo di fabbrica, è di 250 euro per l'acquisto di una bicicletta e di 600 euro per l'acquisto di una cargo bike.L’incentivo concesso non può superare il 50 % della spesa sostenuta per l’acquisto dei mezzi a pedalata assistita.