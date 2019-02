Controllo di vicinato: cominciata la formazione per i cittadini del quartiere Arcella

C'era pure il sindaco, Sergio Giordani, insieme al consigliere eletto nella sua lista, Luigi Tarzia, nella sede della polizia locale all’Arcella, a dare il via all'iniziativa. Nel tardo pomeriggio di venerdì 22 febbraio, ha infatti avuto inizio la formazione per i cittadini del quartiere, che è stato diviso in 4 zone: San bellino, San Carlo, Borgomagno e Pescarotto. La formazione è stata tenuta dal dottor Tripodi che è il referente regionale dell’associazione "controllo del vicinato".