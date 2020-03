Coronavirus, Cristina Guarda: «Rafforzare presidi sanità del basso Veneto»

«Occorre ripensare le politiche socio sanitarie del basso Veneto, tra le aree più penalizzate dai tagli indiscriminati delle Giunte Zaia e Galan da vent'anni a questa patate. Lo dico da inizio legislatura ed oggi stiamo purtroppo accumulando un enorme credito nei confronti della Regione, con gli sforzi che coraggiosamente stanno facendo per servire il territorio e contenere i contagi. Penso a Schiavonia e Montagnana, all'ospedale di Noventa e la sua struttura intermedia, ora a supporto di Vicenza, e soprattutto a Merlara, in condizioni drammatiche in primis in casa di riposo, con la quasi totalità degli ospiti contagiati e 4 decessi».

A dirlo la Consigliera regionale del Coordinamento Veneto 2020 Cristina Guarda, dopo aver portato migliaia di guanti e occhiali protettivi nel reparto di riabilitazione ortopedica di Lonigo, alla vicina struttura di accoglienza gestita da Anffass e alla casa di riposo di Merlara (Padova): «Sono in contatto con la coraggiosa sindaca di questo piccolo paesino e quello che colpisce é la determinazione che trasmette pur soffrendo un grave senso di abbandono, che traspare dalle sue parole, comunque coraggiose e pragmatiche. Non si lasci Merlara e il Veneto rurale abbandonato al proprio destino. Almeno per questa Comunità, ora tra le più colpite dal Covid, ci aspettiamo dall'attuale Governo regionale un segnale forte e concreto a supporto di operatori e cittadini: tamponi e dispositivi di sicurezza in primis».

