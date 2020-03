Da Re a Bruxelles: «Da Europa pretendiamo sostegno immediato a imprese e famiglie italiane»

L'europarlamentare leghista, Da Re (Lega), da Europa pretendiamo sostegno immediato a imprese e famiglie italiane: «Pretendiamo dalla Commissione Europea l’adozione di misure economiche immediate a sostegno delle nostre imprese e famiglie. Ingenti sono i danni causati dall'emergenza Coronavirus all'economia italiana ed europea. Sono a rischio oltre 30mila imprese, oltre 7 miliardi di euro di perdita nel comparto turistico con un inevitabile impatto negativo a livello occupazionale. Le Regioni del Nord Italia, in particolare, Veneto e Lombardia, si sono attivate immediatamente adottando misure essenziali di prevenzione per evitare la diffusione del virus ovviamente con notevoli ed inevitabili ripercussioni economiche. Mentre l’Unione Europea è stata vergognosamente assente: nessuna misura adottata e nessun gesto di solidarietà nei confronti del nostro Paese. Non possiamo che constatare i fatti ed evidenziare il volto ipocrita dell’Unione Europea presente e severa quando c’è da chiedere e assente nel momento in cui bisogna dare. Ma non siamo più disposti a tollerare questa assenza e pretendiamo senza se e senza ma che l’Unione Europea faccia la sua parte».