Coronavirus, De Poli: «Decreto insufficiente, serve Piano choc»

Per aiutare aziende e attività commerciali a non soccombare a causa dell'emergenza Coronavirus, secondo il senatore Antonio De Poli (Udc) quanto deciso al momento dal Governo non è la giusta risposta: «Il decreto del Governo è insufficiente. Le stime del centro studi Ref parlano chiaro: una contrazione del Pil del 10% in regioni come Veneto e Lombardia si traduce, a livello nazionale, in una riduzione del Pil del 3% a livello nazionale. Al Governo chiediamo innanzitutto di estendere le agevolazioni fiscali oltre le cosiddette 'zone rosse', almeno a livello provinciale, nelle regioni colpite dall'emergenza e un Piano choc per rilanciare la nostra economia, a sostegno di tutta la filiera produttiva, dal turismo all'artigianato, all'agroalimentare, al commercio e all'industria. Non servono misure dilazionate nel tempo ma un intervento straordinario di rilancio degli investimenti in grado di rilanciare l'immagine positiva dell'Italia e di sostenere l'intero sistema economico».