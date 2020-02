«Il Coronavirus è in tutta Europa, ma solo noi facciamo i controlli»: l'attacco di Fabio Bui

«Stiamo assistendo di giorno in giorno a un aumento di casi, quindi non posso pensare che non ce ne siano altri in arrivo». Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova, comincia con questa inevitabile considerazione il proprio intervento dopo il vertice coi sindaci dei Comuni padovani.

Fabio Bui

E nel prosieguo è a dir poco duro e diretto: «Mi meraviglia che in giro per l'Europa non siano segnalati casi, quindi mi pongo una domanda: li facciamo solo noi in Italia i controlli o in giro per l'Europa ci sono altri casi? O gli altri non fanno i controlli che facciamo noi, e questo è comunque un merito che va dato alla sanità italiana, o qualcosa che non torna c'è. I cluster di contagio non possono essere solo italiani, il virus è in tutta Europa». Conclusione sulle problematiche a livello economico: «Vengono bloccate le merci italiane e vengono bloccati i camionisti della provincia di Padova, questo sta creando un danno economico enorme da caccia all'untore per le aziende di Padova e provincia».