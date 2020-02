Coronavirus ed economia, Giordani invita le associazioni di categoria a Palazzo Moroni

Giovedì 27 febbraio alle ore 12,30 in Sala Consiglio di Palazzo Moroni, il Sindaco di Padova e l’Assessore alle attività produttive del Comune di Padova hanno invitato i rappresentanti delle associazioni di tutte le categorie economiche di Padova per un confronto ed una analisi sulla situazione economica in città determinata dall’attuale emergenza sanitaria. Nell’incontro si valuteranno anche le possibili azioni di supporto all’economia padovana.