«Siamo molto preoccupati, ora Conte ci ascolti»: l'appello dei sindaci delle città capoluogo venete

«A distanza di due settimane dalla prima richiesta di confronto con il Presidente del Consiglio, ora abbiamo l’urgente necessità di essere ascoltati». I sindaci delle Città capoluogo di Provincia del Veneto - Sergio Giordani (Padova), Mario Conte (Treviso), Luigi Brugnaro (Venezia), Federico Sboarina (Verona), Francesco Rucco (Vicenza), Jacopo Massaro (Belluno) e Edoardo Gaffeo (Rovigo) - all’esito della riunione tenutasi in videoconferenza nella mattinata di lunedì 11 maggio esprimono preoccupazione sui contenuti della bozza del piano adottato dal Governo per il “dopo Coronavirus”.

Preoccupazione

Aggiungono i sindaci: «Siamo molto preoccupati: le misure del “Decreto rilancio” devono contenere strumenti e risorse sufficienti per i sindaci, così come i provvedimenti per la scuola o il rilancio di turismo e cultura ci sembrano ancora distanti dai bisogni concreti delle realtà territoriali e da questo punto di vista un confronto costruttivo risulterà certamente utile e necessario. Chiediamo al Premier Conte di essere ascoltati. L’urgenza delle risposte è massima così come la positiva volontà di dare un nostro contributo».

Sergio Giordani

Queste le dichiarazioni di Sergio Giordani, sindaco di Padova, a margine dell'incontro: «Il Governo, in una situazione di estrema difficoltà sta certamente facendo sforzi molto apprezzabili, purtroppo però come Sindaci già sappiamo che data l'entità della crisi attuale e futura questi finanziamenti non basteranno a colmare del tutto gli ammanchi e mettere nelle condizioni i primi cittadini di programmare da subito consistenti piani di rilancio e coesione sociale nei loro territori. Ecco perché un confronto costruttivo può essere utile, specie con i capoluoghi di una Regione che, tra le prime con la Lombardia, è stata colpita da questa terribile pandemia. Vi sono a mio avviso strumenti di tipo tecnico che possono dare ulteriori segnali di fiducia ai Comuni e metterli nella condizione di affrontare al meglio la crisi. Abbiamo inviato al Governo una lunga serie di proposte che spero siano prese in considerazione. Soprattutto è giusto che i Sindaci abbiano al più presto la certezza di quantità e risorse erogate entro criteri chiari così da poter pianificare fin da subito i bilanci. Sicuramente non ci servono ora scontri ma momenti positivi di riflessione e discussione schietta col livello nazionale».