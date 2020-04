Coronavirus, la richiesta dei deputati leghisti a Etra

I deputati veneti della Lega, Germano Racchella, Alberto Stefani e Adolfo Zordan rispettivamente sindaci di Cartigliano (Vi), Borgoricco (Pd) e Vigodarzere (Pd) hanno scritto ai vertici di Etra per far loro una richiesta.

La richiesta

«In qualità di deputati ma anche di sindaci, abbiamo fatto richiesta a Etra - Energia Territorio Risorse Ambientali affinché proponga nel corso della prossima Assemblea dei soci che l’eventuale utile, risultante all'approvazione del bilancio consuntivo 2019, venga destinato ai Comuni soci dell’ente e al presidente Bacino idrico Etra Luca Pierobon e al presidente Bacino Rifiuti Etra Antonella Argenti si richiede che, oltre a quanto già all’esame della società, si proponga la destinazione dell’eventuale dell’avanzo di amministrazione ai fini dell’abbattimento delle tariffe nei rispettivi ambiti di competenza. È evidente che in una situazione di crisi come quella in corso causata dalla pandemia, l'elasticità delle entrate si dimostra notevolmente superiore a quella delle spese pertanto, allo scopo di contenere gli effetti finanziari pesantemente negativi per colpa dell’emergenza Covid -19, sarebbe utile per le amministrazioni comunali ricevere sostegno. Da qui la richiesta che si proponga la destinazione dell’eventuale dell’avanzo alle amministrazioni comunali così da poter abbassare le tariffe agli utenti».

