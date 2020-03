Coronavirus, Zaia: «Chiesta la riapertura di cinema, teatri e chiese. Nei bar serviti solo i clienti seduti»

«Abbiamo proposto una bozza con delle osservazioni sul decreto al Governo, vediamo se le accetta». Luca Zaia anticipa alla stampa le richieste fatte.

Spiega Zaia: «Per quanto ci riguarda stiamo parlando di centri commerciali aperti ma contingentando le presenze ed evitando che ci siano masse e cinema e teatri aperti ma con riduzione dei posti mentre in bar, pub e ristoranti verranno serviti soli i clienti con posto a sedere e quindi niente somministrazione a chi sta in piedi per evitare che si formino masse. Le discoteche rimarranno chiuse mentre per le chiese e i luoghi di culto è stata fatta una proposta di riapertura ma con la distanza di sicurezza tra i presenti. Poi per il resto ci vuole buon senso, andare nei luoghi affollati non è cosa buona e giusta al momento»