Sospensione delle imposte, e molto altro: poker di misure straordinarie per Abano Terme

In occasione della conferenza dei sindaci tenutasi martedì 3 marzo Federico Barbierato, primo cittadino di Abano Terme, aveva espresso la sua preoccupazione per la situazione Coronavirus ma affermando: «Ora spetta a tutti noi riportare la normalità». E il primo passo è dato dal poker di misure straordinare per cittadini e imprese messe in campo per il suo Comune.

Le misure straordinarie

Il sindaco Barbierato usa la sua pagina Facebook per presentarle. Ecco l'elenco da lui illustrato nei dettagli:

"Sospensione e slittamento di TARI e COSAP. Abbiamo rimodulato il calendario delle scadenze delle due imposte comunali per dare maggior respiro ad imprese e cittadini. La prima rata TARI slitta al 31 luglio, mentre la prima rata della COSAP slitta al 31 maggio.

Riduzione delle tariffe degli asili nido comunali. Per venire incontro alle famiglie abbiamo dimezzato del 50% la retta dei nidi, calcolata per ogni settimana di assenza.

Subito 100.000 euro di investimento su promozione e marketing turistico. Programmeremo un ampio intervento in termini di promozione turistica e comunicazione mirata per dar slancio alla nostra destinazione turistica.

Ingresso gratuito al Museo. Nel mese di marzo ingresso gratuito e visita guidata al Museo civico di Villa Bassi tutti i venerdì dalle ore 16.00, a cui seguiranno ulteriori iniziative promozionali"

Il tutto condito dall'hashtag finale "#abanononsiferma".