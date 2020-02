Coronavirus, Ostellari: «Pronta una legge contro truffatori e speculatori»

«L’emergenza Coronavirus ha fatto emergere due comportamenti disgustosi: quello di chi smercia prodotti di prima necessità a prezzi esorbitanti e quello di chi compie truffe a danno delle persone più deboli». E c'è chi non ci sta.

La legge

Si tratta del senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama, che annuncia «il deposito di un ddl che preveda la modifica dell’articolo 501 bis del codice penale e aumenti, nei casi di emergenza igienico-sanitaria, le pene già previste per la fattispecie di reato. Non solo: chiunque, nell'esercizio di attività produttive o commerciali, compirà manovre speculative, occultando, accaparrando e rivendendo a prezzi fuori mercato materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, sarà punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a 25.822 euro. I cittadini meritano rispetto e corretta informazione, specialmente in situazioni di crisi. Il Parlamento ne prenda atto e approvi anche alla Camera il ddl già licenziato dal Senato, relativo alle truffe condotte a danno delle persone più fragili».