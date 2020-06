Coronavirus e turismo, Barbierato: «Sarà una stagione molto critica, ma dobbiamo ripartire»

«Fare sistema in questo momento non è più una scelta ma un obbligo». Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme, lo afferma con decisione a margine della conferenza stampa di presentazione della "Padova Abano Color Week", evento in programma dal 3 al 12 luglio nei due Comuni e che viene visto come un segnale di ripartenza.

Federico Barbierato

E quando pensi ad Abano Terme la prima parola che ti viene in mente è "turismo", comparto fondamentale per l'economia non solo aponense ma anche dell'intera regione. A tal proposito il sindaco Barbierato è chiaro: «La stagione inizia adesso, con qualche mese di ritardo, e dobbiamo cercare di ripartire seppur con grande difficoltà. Questo 2020 sarà molto critico, ma nonostante tutto abbiamo alberghi che hanno già riaperto e altri che riapriranno. Dobbiamo cercare di contenere i danni perché questa stagione è pregiudicata da quanto successo, ma abbiamo dalla nostra l'entusiasmo dei nostri imprenditori e siamo convinti che con l'aiuto di tutti questo periodo potrà essere superato».