Commercianti Acc contro la nuova viabilità in corso Milano: il corteo in centro

Si sono dati appuntamento alle 19.30, proprio di fronte all'entrata di Palazzo Moroni. Sono commercianti associati sotto la sigla ACC (Associazione Commercianti del Centro), capitanati da Massimiliano Pellizzari che hanno chiamato a raccolta tutti coloro che vedono nella Prandina l'occasione per avere un grande parcheggio a ridosso del centro. I manifestanti (oltre 200) chiedono la realizzazione di mille posti auto nell'ex caserma, dicono no alla modifica della viabilità in Corso Milano e la chiusura di Via Dante e ovviamente si oppongono alla nuova linea del tram.