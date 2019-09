«Giù le mani dal Sant'Antonio», in centinaia in piazza

In tanti per scongiurare la chiusura del Sant’Antonio, l’ospedale dei padovani, così lo si chiama nella retorica di questi ultimi mesi. Un modo per sottintendere che eccellenza non è solo il polo tecnologico che dovrebbe sorgere a Padova Est ma anche offrire un servizio all'altezza al territorio. Tra i tanti che hanno sfilato ci sono l'onorevole Alessandro Naccarato, il vice sindaco Arturo Lorenzoni, l’assessore Andrea Micalizzi, il consigliere regionale Claudio Sinigaglia, i consiglieri Stefano Ferro, Roberto Marinello e Margherita Colonnello, insieme a moltissimi cittadini. In diverse centinaia, si sono ritrovati di fronte alla Basilica di Sant'Antonio per poi sfilare per le vie del centro e quindi arrivare e fermarsi di fronte a Palazzo Moroni.