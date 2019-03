Corteo di Libera, ci saranno anche gli agricoltori in piazza

E’ stata scelta Padova come meta per le iniziative dell’associazione Libera, nell’ambito della XXIV Giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie: il 21 marzo, primo giorno di primavera, la Cia di Padova, aderente all’associazione, parteciperà attivamente alla manifestazione per sensibilizzare la popolazione su un tema di importanza capitale per la società e l’economia del Paese.

Il corteo

Il corteo, con una nutrita rappresentanza di Cia - Agricoltori italiani, partirà da piazzale Boschetti alle 9 di giovedì prossimo, e si fermerà una volta arrivato in Prato della Valle dove, dal palco, verranno letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie. All'interno della manifestazione in rappresentanza di Cia - Agricoltori italiani, interverranno la Presidente di Ases (la Ong di Cia), Cinzia Pagni e il Presidente di Cia Veneto, Gianmichele Passarini, mentre le conclusioni saranno affidate a don Luigi Ciotti, Presidente di Libera.

CIA

«Si tratta di una manifestazione importante, con la quale la CIA esprime la propria solidarietà a Libera, di cui è partner – Dichiara il Presidente regionale di CIA; Gianmichele Passarini -. La mafia è una realtà sentita anche in Veneto, purtroppo. Noi siamo per la legalità, che è lo strumento necessario a garantire la giustizia. Per questo abbiamo sottoscritto tutti i protocolli regionali relativi al tema del caporalato, e della sicurezza sul lavoro. Il corteo sarà anche un’occasione per ricordare le tantissime vittime innocenti di questa piaga».

Contributo

La CIA intende dare concretamente il proprio contributo per costruire un modello di sviluppo alternativo alla logica del sopruso e del ricatto, ricordando che l’agricoltura può rappresentare un’opportunità per un futuro di dignità e di rispetto. Come sostenitrice della legalità, la CIA omaggerà i partecipanti con i semi simbolo di rinascita e cambiamento.