Crisi di governo, la presidente Casellati richiama più volte l'aula: «C'è una crisi politica, forse alcuni senatori non l’hanno capito»

E' stata costretta ad intervenire in più occasioni, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per sedare gli animi durante gli interventi del premier Giuseppe Conte e del ministro dell'interno, Matteo Salvini. Il primo, che ha scaricato il leader della Lega, è stato più volte interrotto dall'aula. Fischi da parte dei senatori della Lega, applausi dal Movimento 5 Stelle, urla e cartelli da parte di quelli del Pd. Quando è stato il momento della replica di Matteo Salvini le interruzioni sono state addiruttura di più. E la presidente Casellati si è fatta più volte sentire fino a quando non ha sbottato: «Ci vuole pazienza in giornate come quelle di oggi. Forse non ci si rende conto - dice rivolgendosi ai senatori - ma stiamo affrontando una grave crisi politica», ha detto con fermezza rivolgendosi all'aula.

