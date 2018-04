La crisi della sinistra: la presentazione di un libro occasione di analisi

Perché le classi sociali popolari - gli operai e il mondo del lavoro dipendente in generale, i disoccupati e i precari - in gran parte non votano più i partiti che si definiscono “di sinistra"? Come e perché si è consumato storicamente questo strappo, che attraversa l'Italia e l'Europa, e più in generale tutto l'Occidente?

L'appuntamento

Se ne discuterà venerdì, 13 aprile, alle ore 20.45, in Sala Anziani in Municipio a Padova, al dibattito "Sinistra e Popolo - Le vittorie dei "populisti" in Italia e in Europa". L’analisi partirà dalla presentazione del libro “Sinistra e Popolo” di Luca Ricolfi: l’autore dialogherà con l'europarlamentare S&D Flavio Zanonato, che ha promosso l'iniziativa, il politologo dell'Università di Trieste Paolo Feltrin, l'ex deputato Pd Alessandro Naccarato e Chiara Zoccarato di Liberi e Uguali.