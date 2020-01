Al Cus Padova inaugurata un'aula studio

La nuova aula studio universitaria negli impianti “Luciano Merigliano” del Cus Padova, in via Jacopo Corrado, è realtà. Dotata di aria condizionata e servizio wi-fi, offre 30 posti e resterà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 22.30. Nelle pause studio, sarà inoltre possibile servirsi della Club House per pasti veloci e bevande.

«Il Cus non è più solo un posto in cui giocano dei ragazzi ma punta a essere sempre più un polo che comprende il wellness nel senso più moderno e che gli studenti padovani possono considerare come la loro casa», ha sottolineato il Presidente del Cus Padova, prof. Francesco Uguagliati, all’inaugurazione della sala, ricordando come la polisportiva universitaria oggi contempli 16 sezioni agonistiche.

«L’Università è il Cus e il Cus è l’Università, questo era un passo dovuto. Dare la possibilità agli studenti e ai dipendenti di frequentare gratuitamente gli impianti ha fatto aumentare ulteriormente il numero dei ragazzi che li frequentano», ha aggiunto il Prorettore al campus e sedi esterne dell’Università, prof. Tomaso Patarnello. «Come sapete il nostro progetto è quello di ampliare l’area del Centro in un progetto completamente nuovo, che al momento è fermo ma non per colpa nostra.

«Riteniamo che studenti e dipendenti debbano vivere la città nel senso più pieno e in questa direzione il Cus ha un ruolo di primo piano. Vogliamo spostare sempre più il baricentro della vita universitaria in quest’area, peraltro bellissima e ricca di spazi verdi», ha concluso il Delegato per sport e benessere, prof. Antonio Paoli. «Il modello anglosassone, con l’orgoglio di appartenere all’Ateneo, passa anche attraverso queste iniziative»