Dalla giunta alltri 350 mila euro per la manutenzione straordinarie delle giostre nei parchi

Dopo il monitoraggio la manutenzione straordinaria per le oltre 900 giostrine presenti nelle aree verdi e nei giardini delle scuole padovane, la Giunta ha approvato un accordo quadro, dell’importo complessivo di 350 mila euro, che riguarda appunto la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e l’incremento della sicurezza delle aree ludiche.

Interventi

Si tratta di interventi che verranno eseguiti nell’arco di 18 mesi e che riguardano anche sostituzioni urgenti con un servizio di pronto intervento. «All’inizio di giugno abbiamo investito 560 mila euro per il monitoraggio e la manutenzione ordinaria – sottolinea l’assessora al Verde e ai Parchi, Chiara Gallani – Ora aggiungiamo un importante investimento per la manutenzione straordinaria, che sarà eseguita sulla base dei risultati del monitoraggio. L’attenzione sarà particolare per l’aspetto della sicurezza, anche delle aree vicine ai giochi installati, e mira a dare risposte il più possibile pronte».

Aree verdi

Sempre nelle scorse settimane l’Amministrazione aveva investito 800 mila euro (per accordi quadro della durata di quattro anni) per la manutenzione delle strutture edili e in ferro sempre delle aree verdi: «Vogliamo che i parchi cittadini siamo un punto di riferimento per famiglie, giovani, anziani – continua l’assessora – Per questo stiamo

investendo per la loro cura sotto tutti gli aspetti. Le aree ludiche sono uno degli elementi chiave per la fruibilità dei parchi e per questo stiamo lavorando anche per installare nuovi giochi, sostenibili perché realizzati con materiali riciclati e accessibili per tutti».