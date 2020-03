De Poli: «Sospendere per un anno tasse e contributi»

«Famiglie e imprese stanno rispondendo in maniera importante alle nuove disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria del Coronavirus. Ora al governo però chiediamo di dare le risposte che servono a tutta la filiera produttiva e ai privati: è impensabile che chi non ha avuto reddito debba pagare le tasse. La nostra richiesta all'esecutivo è sospendere immediatamente, almeno per un anno, tributi, versamenti contribuitivi e previdenziali. E' una misura fondamentale sia per le imprese che per i liberi professionisti e le famiglie». Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.