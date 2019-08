De Poli (Udc) d’accordo con Pozza (Unioncamere): «No a nuova stagione litigi e immobilismo»

Il senatore Udc Antonio De Poli ha commentato l’intervento del presidente di Unioncamere Mario Pozza sulla crisi di governo . «Concordo a 360 gradi con la visione del presidente di Unioncamere Mario Pozza: il suo decalogo è un SOS alla politica e agli attori principali di questa crisi di governo. Non si può continuare a litigare a spese del Paese. Serve una svolta e, purtroppo, questa svolta non può arrivare da un altro contratto scritto a 4 mani che rischierebbe di inaugurare una nuova stagione dell’immobilismo. Serve una visione comune, un progetto politico. Il patto tra M5S e Pd, semmai dovesse andare in porto, rischia di dar vita a un Governo delle contraddizioni con divergenze sui temi a partire da Tav, lavoro, giustizia». «»

Governo Conte

«Il Governo Conte - insiste De Poli - ha fallito sul fronte delle politiche economiche assistenzialiste che con il “reddito di pigrizia”, così come lo definisce giustamente Pozza, mortifica la cultura imprenditoriale e produttiva del Nordest. Non solo, questo Esecutivo che è giunto al capolinea , ha fallito anche sul fronte dell’autonomia. A poco servono le promesse di ieri di Luigi Di Maio che, nei suoi 10 punti, ha inserito la riforma delle autonomie. Dopo 14 mesi di veti e di stop da parte dei grillini, quella del capo dei Cinque stelle è solo una grande fake news. Per non parlare del tema del diritto alla salute: il problema della carenza dei medici rimane irrisolto. Il sistema della formazione va rivisto: è anacronistico perché è impensabile programmare di formare 10 laureati in Medicina e poi finanziare le borse di specializzazione solo per 5 di loro. Si crea un imbuto formativo che sta strozzando il nostro sistema. Bisogna aumentare le borse di specializzazione e rimuovere così quell’imbuto che impedisce oggi a circa 12mila medici di specializzarsi. Dobbiamo investire sulla sanità pubblica, così potremo garantire il diritto alla salute e contrastare la fuga dei nostri talenti all’estero».