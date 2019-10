De Poli: «Senato scommette su intelligenza artificiale, obiettivo dare risposte migliori ai cittadini»

«Oggi apriamo le istituzioni ancor di più al digitale. Il Senato è la prima istituzione in Italia che 'scommette' sull'intelligenza artificiale che può essere uno strumento di aiuto e di supporto importante anche nel campo legislativo. Palazzo Madama e Istat lavorano insieme in un progetto che ci consente di dare delle risposte migliori ai cittadini». Lo ha detto il senatore questore Antonio De Poli intervenendo a margine della presentazione del convegno "L'intelligenza artificiale al servizio della democrazia", che si è svolto stamane in Senato, a Roma.

Innovazione

«L' innovazione - ha detto ancora De Poli nel corso del suo intervento - è per definizione 'aperta' e contagia sempre di più e sempre più spesso settori differenti che, prima, pensavamo concettualmente distanti l'uno dall'altro. Anche le istituzioni come il Senato possono cavalcare l'onda dell'innovazione», ha concluso De Poli.