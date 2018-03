Declassamento del Teatro Stabile del Veneto, Ruzzante tuona: "Tuteliamo i lavoratori"

Nuoce gravemente allo spettacolo. Ma non solo: il declassamento del Teatro Stabile del Veneto (composto dall'unione artistica tra il teatro "Verdi" di Padova e il teatro "Goldoni" di Venezia) da “teatro nazionale” a “teatro di rilevante interesse culturale” non solo ha creato malumori e feroci critiche per la decisione presa dalla Commissione Teatro del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ma rischia anche di essere un'autentica mazzata per i lavoratori.

"Priorità alla tutela dei lavoratori"

Ed è soprattutto a loro che pensa Piero Ruzzante, di Liberi e Uguali. Il consigliere regionale, infatti, tuona: "La scelta del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di non ammettere il Teatro Stabile del Veneto tra i Teatri Nazionali per il triennio 2018-2020 è una scelta sbagliata e miope: così il Nordest resta senza Teatri Nazionali. Impossibile pensare però che su questa scelta non abbia avuto un peso la drastica riduzione degli investimenti per la cultura da parte della Regione Veneto. La Giunta Zaia non ha ritenuto strategico investire nella cultura al di là dei proclami i dati sono impietosi: basti pensare che negli ultimi due anni i soldi destinati dal bilancio regionale ai capitoli della Cultura sono crollati da 49 a 22 milioni di Euro. E questi sono i brillanti risultati. Una regione come il Veneto dovrebbe mettere al centro delle sue politiche l'arte, la cultura, le nostre bellezze, non i centri commerciali e la cementificazione come è avvenuto negli ultimi 20 anni. Ora la priorità è tutelare i lavoratori del Teatro Stabile - conclude Ruzzante - ai quali oggi è stata annunciata la disdetta di tutti gli accordi integrativi».