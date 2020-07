Decreto rilancio: superbonus al 110% per interventi di ristrutturazione

«E' stato appena approvato un mio emendamento riformulato al decreto Rilancio sul meccanismo di cessione del superbonus al 110% per interventi di ristrutturazione rivolti all'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza degli edifici». Lo annuncia in una nota Raphael Raduzzi (M5S), componente della commissione Bilancio della Camera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Emendamento

«L'emendamento - spiega - stabilisce la possibilita' di optare per la cessione del credito d'imposta ad ogni stato avanzamento lavori, facendo cosi' in modo che le aziende abbiano sempre la liquidita' disponibile». Viene inoltre precisato, aggiunge, «che il credito d'imposta per la ditta che effettua lo sconto in fattura e' sempre pari al 110 per cento». Il parlamentare sottolinea quindi, che «si prevede poi una deroga al divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro». E che «in questo modo il credito d'imposta diventa maggiormente fruibile». La relazione illustrativa alla modifica approvata specifica, infine, «che non vi sono limiti al numero di cessioni».