Decreto sicurezza, il sindaco Giordani: fiducia al premier Conte, stilettata al ministro Salvini

A margine della presentazione del Night Bus il sindaco Sergio Giordani ha risposto anche su altri temi presenti nell’agenda politica.

Anci e Conte

La prima domanda è sulla riunione avuta in Anci e sul decreto sicurezza: «Stimo Antonio Decaro - presidente di Anci e primo cittadino di Bari - Sta interpretando al meglio il ruolo di portavoce dei sindaci. A me interessa la sicurezza della città, mi sono limitato a dire che a primavera ci troveremo migliaia di persone in giro senza riferimenti. Facili prede della criminalità organizzata, elemento che genera l’effetto contrario della sicurezza. Lunedì è previsto l’incontro con il premier Giuseppe Conte, al quale spiegheremo le nostre perplessità». Dovrebbe far parte, della delegazione di primi cittadini che sarà ricevuta dal primo ministro, anche il sindaco di Padova.

«Un secolo per i rimpatri»

Come in altre occasioni, se da una parte c'è la rinnovata stima per il premier Conte, dall'altra ancora una volta parte una stilettata inequivocabilmente diretta al ministro degli interni, Matteo Salvini: «Certo, chi ha promesso di mandarli a casa, lasciamo anche da parte l’elemento umano e umanitario, non dice che non riescono a rimpatriare più di seimila persone all’anno. Visto che i cosiddetti clandestini in Italia sono più di seicentomila, di questo passo ci vuole un secolo».

Tav

Un collega poi chiede al primo cittadino se sarà presente sabato 12 gennaio a Torino, alla manifestazione “Pro - Tav”: «L’amministrazione sarà rappresentata dall’assessore Antonio Bressa. E' tutto bloccato, l’alta velocità in Veneto è necessaria, invece è tutto fermo».