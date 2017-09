Degrado in città e Nuovo ospedale di Padova: Bitonci e la Minoranza attaccano Giordani

Il futuro dell'Ospedale continua ad essere un nodo cruciale tra maggioranza e opposizione in Comune a Padova. L'ex sindaco leghista Massimo Bitonci, nonchè consigliere di Minoranza, interroga la Giunta ed è pronto a depositare una mozione in Consiglio comunale: "Chiediamo alla Giunta di mettere una firma sull'accordo di programma - ha spiegato giovedì in conferenza stampa - e chiediamo al presidente Tagliavini di metterlo al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio comunale di lunedì".

DEGRADO IN CITTÀ.

Un altro dei temi affrontanti dall'ex sindaco Bitonci, supportato dalla consigliera Mosco, è stato quello del degrado in città. Tutto nasce da un video pubblicato mercoledì su Facebook dall'esponente di Forza Italia che riprendeva un'aggressione in zona Stazione:"Altre scene in pieno pomeriggio dal Bronx padovano - sottolinea Mosco - questo è il biglietto da visita ai turisti firmato dall'assessore alla Sicurezza nonché Sindaco Giordani".

LETTERA.

Infine, i consiglieri di Minoranza, in primis Cavatton, sono poi intervenuti anche sulla lettera inviata dal Sindaco ad una serie di soggetti (ex sindaci del Comune di Padova, presidenti di Provincia...) che sono stati invitati ad un incontro di confronto e dialogo costruttivo in programma il prossimo 15 settembre in sala Bresciani Alvarez.