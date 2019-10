Via Anelli, Giordani: «Festeggiamo, questo è un successo di tutta la città»

«Non è una vittoria mia, questo è un successo di tutta la città!». Lo esclama a gran voce, Sergio Giordani. Per sottolineare l'importanza del momento: il sindaco di Padova commenta l'inizio della demolizione del complesso di via Anelli.

Sergio Giordani

Queste le dichiarazioni del primo cittadino: «Ho sempre dato più peso ai fatti che alle chiacchiere in tutte le cose che ho fatto anche prima di essere sindaco. Quando abbiamo cominciato il mandato ho detto alla mia squadra degli assessori: ricordatevi che la gente è esausta delle parole e delle polemiche e per questo ci ha votato, i padovani ci seguiranno solo se a quello che diciamo sarà chiaro da subito che segue ciò che facciamo. Oggi è una giornata che mi dà enorme soddisfazione e sono felice per la mia città e per quartieri importanti come Stanga, Padova est e Arcella che vedranno con il collocamento della nuova Questura un grande aumento della qualità della vita e più sicurezza. Senza contare che la caserma Prandina da spazio blindato è già da un anno riconsegnata ai cittadini. Sono stati mesi in cui ho dovuto sopportare molte polemiche da parte di chi per colpirci strumentalmente scommetteva nel fallimento. Oggi invece festeggiamo un bel successo e continueremo così. Non è la vittoria mia, questo è un successo di tutta la città!».