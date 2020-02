Via Anelli, sabato inizia la demolizione della seconda palazzina: poi toccherà alla "Moschea"

L'avevano ribattezzata la "Moschea", il quanto al suo interno ospitava un luogo di culto islamico. Ed è lei la "prescelta": la palazzina rossa al civico 25 di via Anelli sarà la terza ad essere abbattuta.

Demolizione

Ad annunciarlo è stato l'assessore Andrea Micalizzi, che ha anche rivelato la data esatta dell'inizio della demolizione della seconda palazzina, quella al civico 27: sabato 8 febbraio. Con leggero ritardo rispetto alle previsioni delle scorse settimane, ma per un motivo preciso come spiegato dallo stesso assessore: «Sono state settimane di intenso lavoro fianco a fianco con Spisal (Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti Lavorativi) per la bonifica dell'amianto, operazione che dobbiamo eseguire con grande scrupolo. Abbiamo già programmato l'abbattimento successivo, che sarà la palazzina rossa al civico 25, quella più prospicente alla strada e anche quella più voluminosa. Abbiamo già stanziato le risorse per le bonifiche delle quattro restanti palazzine, contiamo di poter procedere con un meccanismo rodato grazie all'esperienza delle prime due palazzine quindi andrà avanti anche simultaneamente se le ditte rispondono favorevolmente a questa ipotesi».