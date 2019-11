La deputata della Lega e sindaco di Pozzonovo, Arianna Lazzarini, eletta consigliere nazionale Anci

La deputata della Lega, Arianna Lazzarini, sindaco di Pozzonovo, è stata eletta consigliere nazionale Anci. «Un onore essere stata eletta consigliere nazionale dell'Anci, a maggior ragione essendo sindaco di un comune piccolo. Lavorerò per far sì che proprio i piccoli Comuni non siano trattati come Enti di serie B, ma amministrazioni con pari dignità. Monitorerò giorno per giorno - da questa prospettiva - l'operato del governo alle prese con la legge di Bilancio e i suoi effetti sulla pelle delle amministrazioni locali. L'Italia è un Paese meraviglioso composto da ben 8mila Comuni, per la maggior parte sotto i 5mila abitanti. Sono proprio loro che incontrano le difficoltà maggiori. Sarò il loro megafono in un contesto istituzionale e autonomo come l'Anci, strumento prezioso per favorire il dialogo, il confronto e la collaborazione tra sindaci e amministratori locali sui principali temi di attualità. Non solo politica, dunque, ma anche economica, occupazionale, sociale, ambientale e, non ultima, sanitaria«.