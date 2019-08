Diego Bonavina: «Polemiche su Appiani, Euganeo e Colbachini? Inesistenti, ma c'è chi è a caccia di un titolo e di visibilità»

Dopo settimane di critiche, a suo dire insensate e ingiustificate, «se non per finire sui giornali e far parlare di sé» da parte di alcuni esponenti della minoranza, nello specifico Ubaldo Lonardi e Alain Luciani, l’assessore allo sport ha perso un po’ la pazienza. E ha risposto senza usare mezze parole.

Stimolato dalla stampa è tornato a parlare del Colbachini e di come l'opposizione insiste su un punto secondo lui invece chiarissimo. L'opposizione insiste dicendo che quello dello stadio d'atletica è un progetto dell'amministrazione Bitonci: «Un conto è proporre, un conto è fare. E sul Colbachini abbiamo sentito tante parole in questi anni, poi invece questa amministrazione ha deciso di fare. Un conto è riconoscere il valore di una idea, un conto è realizzarla. Dall'aprile del 2016, quando fu votata la delibera che riguardava proprio l'impianto in piazzale Azzurri d'Italia, perché si è dovuto aspettare due anni per vederla concretizzata? Dai, on scherziamo».

Il consigliere Alain Luciani ha invece immediatamente attaccato l'assessore Diego Bonavina sulla questione Appiani: «Intanto noi non vogliamo abbattere lo stadio ma solo la tribuna est, una cosa che chiedono in tanti da tanto. Sorrido di fronte alle parole di Luciani. Prima dicono che i progetti sono quelli di Bitonci e poi quando li si prende in mano si lamentano. Ovvio che se l'intento delle polemiche è solo quello di cercare visibilità, fare notizia e far parlare di sé, allora non c'è neppure nulla da replicare».