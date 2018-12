Cadoneghe: si dimette Mirco Gastaldon, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici

All'improvviso. E con tanto di "mistero": Mirco Gastaldon, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e al territorio del Comune di Cadoneghe, sì è dimesso dal doppio incarico.

Le dimissioni

Tutto ha avuto inizio lunedì, quando Gastaldon ha rassegnato le dimissioni. Non al sindaco, però, come invece recita l'articolo 29 dello Statuto Comunale. Un'"irregolarità" che non è andata giù al sindaco Michele Schiavo, il quale commenta: «Mi dispiace veramente non aver avuto l'onore di ricevere le dimissioni del vicesindaco Mirco Gastaldon personalmente. Anzi, in un primo momento non le aveva dirette neppure al sindaco ma solo alla dirigenza tecnica. Probabilmente un errore dato dalla "stanchezza" o dall'"indecisione", non certamente dall'inesperienza della persona. Quindi solo mercoledì 19 dicembre ho ricevuto via mail le formali dimissioni senza alcuna "motivazione" e visto comunque l'irrevocabilità delle stesse ho dato seguito alla nomina del vice-sindaco che sarà l'assessore Augusta Parizzi già assessore alle Politiche Sociali. La sorpresa in effetti non è la dimissione dal lungo servizio che l'ingegner Gastaldon ha deciso di rassegnare ma è la modalità che contrasta con la sua fine intelligenza».

La disamina

Il sindaco Schiavo prosegue la sua disamina, premendo in particolare sulle divisioni interne: «Nella lista del "dispiacere" inserisco e leggo, purtroppo, la continua "dicotomia" e ambiguità che rischiano di tradurre un servizio, teso al bene comune, in una condotta ricca di orgoglio che potrebbe generare o aver già generato divisioni denunciate da più angoli. L'amministrazione di Cadoneghe perde una risorsa e di questo ne siamo certi. Nello stesso tempo credo che la "politica" non debba continuare a "lustrarsi" e autoreferenziarsi, ma debba alimentare prospettive e relazioni positive, nuove e scevre da divisioni personali. "Viviamo il Futuro" a Cadoneghe è un programma che non si è mai composto di strette amicizie e non ha mai contemplato responsabilità anonime, ma grazie allo spirito di squadra ha potuto sviluppare e seminare speranza, ha potuto rispondere anche ad esigenze nate dal passato ed è riuscito senz'altro ad aumentare credibilità negli incontri tra persone. La gelosia, lo sappiamo, può portare anche delusione e considerando anche questi aspetti, nella lista dei dispiaceri inserisco anche la triste volontà di eterna primizia che non è certo un male, ma nemmeno una bussola per una rotta nuova.

Cogliendo il valore di questo periodo, l'Avvento, auguro a Mirco, all'amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza di continuare a scoprire le promesse di bene e dopo averle incontrate, spenderle con generosità».

Le nomine

A gennaio intanto, subito dopo le festività, il sindaco provvederà a nominare un nuovo assessore a cui affidare le cariche finora ricoperte da Gastaldon. Nel frattempo le stesse deleghe confluiranno nella figura del sindaco fino alla nomina del nuovo membro della Giunta Comunale.