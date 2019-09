Disservizio raccolta vetro: Comune di Montegrotto Terme a fianco degli albergatori

«L’amministrazione comunale di Montegrotto Terme prende atto dei disagi causati da Etra agli albergatori con la mancata raccolta del vetro, è al fianco degli albergatori e agirà per convocare già nei prossimi giorni una riunione con albergatori e vertici di Etra per trovare una soluzioni che prevenga ulteriori disagi che sono assolutamente ingiustificabili per una destinazione turistica», così il sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandello commenta la notizia della mancata raccolta dei vetro da due settimane agli alberghi sampietrini da parte di Etra. «Valuteremo con Etra - afferma Omar Turlon, Consigliere comunale - la possibilità di risarcire gli utenti danneggiati dal disservizio».