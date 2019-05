Distillerie Bonollo: in Provincia un tavolo di confronto per trovare una soluzione condivisa

L’azienda Bonollo Umberto SpA, entro l’inizio della prossima campagna per la distillazione, adotterà le soluzioni impiantistiche più idonee per procedere alla riduzione dell’impatto odorigeno del proprio stabilimento a Conselve. Queste le conclusioni condivise all’unanimità nella riunione del tavolo tecnico del 23 maggio 2019 svoltosi presso la Provincia di Padova.

Verifiche

«Mi auguro che dopo questo ulteriore passo avanti sugli impegni assunti si arrivi presto a normalizzare una situazione di disagio che da tempo viene lamentata - è l’auspicio del Presidente Fabio Bui - La Provincia di Padova, per quanto di competenza, resta come sempre il luogo dove le parti possono confrontarsi per trovare soluzioni concrete e condivise». Nell’occasione è stato deciso di verificare anche altre possibili sorgenti odorigene nelle immediate vicinanze della Distilleria Bonollo (ad es. Conselve Vigneti e Cantine) così da addivenire nel più breve tempo possibile ad una soluzione del problema che coinvolge la cittadinanza conselvana.