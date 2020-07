Dl Rilancio, De Poli: «Presentato pacchetto emendamenti in Parlamento, obiettivo accogliere richieste Ascom Padova»

«In Parlamento, rispettando l'impegno che avevo preso pubblicamente con Ascom Padova, abbiamo presentato come Forza Italia un pacchetto di emendamenti che vanno nella direzione di accogliere le richieste dei nostri imprenditori ed in modo particolare del comparto educativo e scolastico». Lo comunica il senatore UDC Antonio De Poli che lo scorso 29 giugno, a Padova, nella sede di piazza Bardella, alla Stanga, aveva incontrato i vertici di Confcommercio Ascom Padova per fare il punto sulle difficoltà delle imprese in seguito al lock-down.

Tessuto economico

«Dall'estensione anche alle copisterie e legatorie trai beneficiari del Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali al credito di imposta per favorire la ripartenza degli asili nido privati; alle misure a sostegno della formazione continua dei lavoratori, con l'aumento della contribuzione a favore di strumenti esistenti come i Fondi interprofessionali - spiega De Poli - c'è una necessità di aiutare le nostre imprese che stanno registrando cali di fatturato. Tutelare il tessuto produttivo ed economico è la premessa per difendere il lavoro e quindi per rilanciare il Veneto e l'Italia».