Don Albino Bizzotto e la cena da scegliere: "Mettiamo tutti insieme attorno a un tavolo"

Don Albino Bizzotto ha da poco cominciato a parlare, in sala giunta. E' tra i promotori di "Una cena gratuita per tutti", così spontaneamente domandiamo: ma non è una cena per poveri, quindi? "Assolutamente no. E' la cena per tutti. Ci sono comportamenti, necessità e bisogni che riguardano tutti e ciascuno. Mettere insieme le persone, questo vogliamo fare".

La cena

Il coordinamento di associazioni e sindacati con sede a Padova, “A Braccia Aperte”, invita infatti la cittadinanza, all’undicesima edizione della “Cena gratuita e per tutti”, il prossimo 9 settembre dalle ore 18 in Piazza della Frutta, a Padova. "L'evento ha come obiettivo condividere cibo e diritti ed è rivolto ai cittadini che hanno a cuore la solidarietà e in un momento di crisi credono in una società aperta, senza distinzione di classe sociali, provenienza o età", dicono appunto gli organizzatori, don Albino Bizzotto in testa.

Don Albino

"Cenare insieme vuol dire per noi riconoscersi. Non è questione di tasche, non è quindi una sagra, ma una questione di vita. E' una cena che va scelta in vista della vita quotidiana".

Costo zero

La Cena non ha nessuno costo per i commensali e si autofinanzia con il contributo delle realtà che compongono il coordinamento “A Braccia Aperte”.

La Cena gratuita e per tutti, l’undicesima consecutiva, è l’elemento clou dell’attività di questo coordinamento, fatto di associazioni e sindacati confederali, che organizza durante l'anno altri eventi che hanno in comune la visione di una società solidaria e aperta.

Musica

Partecipano e intervengono Liliana Ocmin - CISL Nazionale Immigrazione, Dijana Pavlovic - Portavoce Alleanza Romanì

Accompagneranno la serata le musiche, eseguite dal vivo, del Trio Latchomal - Infeltrio - El filò.

In caso di brutto tempo, l'evento si svolgerà sotto il Salone.

Associazioni

Lunga la lista degli organizzatori e dei promotori: Beati i Costruttori di Pace; Associazioni migranti; Caritas; ACLI; CGIL, CISL, UIL; SPI Padova; AIE; Comunità Eritrea; Associazione Giuristi Democratici; Movimento Federalista Europeo; Legambiente; Centro Universitario; "Associazione Popoli Insieme ONLUS"; Associazione Moldava; Libera; Missionari Comboniani; CUAM; ASU; Comunità Filippina, Sindacato studenti; UDU; Rete Studenti Medi; Circolo NADIR; Ass. Lottodiognimese; Emergency Padova; Sottosopra Padova - Movimento Giovani per Save the Children; Radio Cooperativa; Festa dei Popoli; Comunità Sant’Egidio; Associazione L’albero dei desideri; Ass. Valide alternative per l’integrazione; ANPI; Soci Banca Etica Padova; Federazione Rom e Sinti insieme; Popoli insieme; Azione Cattolica Diocesana; Coop Alleanza 3.0; Avvocati di strada; Centro Missionario diocesano Padova; Coop El Tamiso; Ass. Angoli di mondo; Percorso Vita onlus coop sociale; FARE il mappamondo.