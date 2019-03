Dossier immigrazione 2018: dati in linea con gli altri anni, è la comunità rumena la più numerosa

Presentati in anteprima dall'assessora al sociale, Marta Nalin, alcuni dati riguardo l'immigrazione in città e nel Paese. Sono solo anticipazioni di quanto sarà discusso e mostrato nella giornata di sabato 16 marzo. «Una occasione - spiega l'assessora al sociale, Marta Nalin - per parlare di immigrazione a 360 gradi. Ma partendo dai dati, che sono poi quelli su cui davvero si deve ragionare, vediamo che coincidono con quelli degli altri anni. Una situazione in linea con quella del 2017. La popolazione di orignie straniera residente è pari al 16,4 per cento di quella complessiva, nel nostro comune».

Nel 2018 è statao calcolato che i cittadini di origne straniera che vengono dalla Romania sono i più numerosi, seguono moldavi ed albanesi.

E' comunque sabato 16 marzo, con inizio alle ore 16, all'auditorium del Centro Culturale San Gaetano, l'appuntamento per la presentazione del Dossier statistico su immigrazione 2018. Ci sarà anche la lettura scenica "Quel mattino a Lampedusa", basata su testimonianze di naufraghi e soccorritori della tragedia del 3 ottobre 2013 a Lampedusa.