Ecocentro di Montegrotto Terme: oltre al sabato mattina, aperture straordinarie tutti i mercoledì pomeriggio

Il centro di conferimento dei rifiuti di via Tito Speri 4 a Montegrotto Terme sarò aperto anche tutti i mercoledì pomeriggio, oltre al consueto orario del sabato mattina. Il nuovo orario (sabato dalle 9 alle 15 e il mercoledì dalle 14 alle 17) è stato adottato per venire incontro alle numerose richieste dei cittadini e per garantire un accesso in sicurezza considerate le misure restrittive adottate per contenere la diffusione del Covid - 19. Al centro di raccolta possono accedere contemporaneamente tre utenze dotate di mascherina e guanti. Ciascuno deve aspettare il proprio turno in auto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.