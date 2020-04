Ecocentro rifiuti Montegrotto: aperture straordinarie il 28 e 29 aprile per ridurre le code

Etra Spa ha disposto due aperture straordinarie martedì 28 e mercoledì 29 aprile dalle 14 alle 17 del centro per il conferimento dei rifiuti di via Tito Speri, 4, in zona Industriale, a Montegrotto. Queste aperture vanno ad aggiungersi a quelle consuete del sabato dalle 9 alle 15. Mercoledì 6 maggio inoltre sarà mantenuta la consueta apertura del primo mercoledì del mese dalle 14 alle 17. Le aperture straordinarie sono state disposte per evitare che con la chiusura di sabato 25 aprile si verifichino code e criticità sabato 2 maggio.

Al centro di raccolta , nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid -19, potranno avere accesso contemporaneamente tre utenze dotate di mascherina e guanti. Ciascuno dovrà aspettare il proprio turno in auto. Etra avverte che il numero ridotto di accessi contemporanei potrebbe quindi provocare lunghe attese, come già accaduto sabato scorso, 18 aprile.

«Invitiamo i cittadini - sottolinea il sindaco Riccardo Mortandello - ad andare all’ecocentro solo per conferire rifiuti che hanno urgenza di essere smaltiti e non fare più giri ripetutamente perché non si tratta di fare una gita. I controlli da parte della Polizia locale saranno severi».